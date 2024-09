Neues Salinemuseum in Halle Ein Besuchermagnet entsteht auf der Salineinsel in Halle

Beim Salinefest am Wochenende hatten Hallenser die Möglichkeit, erstmals in die künftige Welt des Museums in der sanierten Siedehalle hereinzuschnuppern. 2025 soll alles fertig sein. Was bis dahin noch zu tun ist.