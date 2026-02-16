In der Technik-Notaufnahme des halleschen Vereins kann so ziemlich alles repariert werden vom Fernseher bis zur Strickmaschine. Jedoch gibt es dafür einige Regeln. Wie die Ehrenamtlichen helfen können und wann die Notaufnahme Sprechstunden hat.

Eigenbaukombinat in Halle: Wie man einem halbtoten Saugroboter wieder Leben einhaucht

Frank Schulz ist einer der Ehrenamtlichen, die im Eigenbaukombinat Geräte repariert.

Halle (Saale)/MZ. - Er war monatelang weg. Die Besitzer des etwas in die Jahre gekommenen Saugroboters haben überall nach ihm gesucht. Dann entdeckten sie ihn unter einem Schrank - mit leeren Akkus. Doch das Aufladen war nicht das Problem, sagt Frank Schulz, der dem kaputten Teil wieder Leben einhauchen will.