Halle/MZ. - Die Universität Halle-Wittenberg hat am Dienstag einen Hörsaal am Steintor-Campus nach dem afrodeutschen Philosophen Anton Wilhelm Amo benannt. Rektorin Claudia Becker enthüllte gemeinsam mit der ghanaischen Botschafterin Gina Ama Blay die Gedenkplakette im Hörsaal. Amo studierte und lehrte in Halle, Wittenberg und Jena. Er gilt als erster afrodeutscher Akademiker, der an einer europäischen Universität promovierte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.