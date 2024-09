Im Kaffeehaus Wittekind in Halle suchen gleich mehrere Experten aus der Gastro-Branche eine neue berufliche Herausforderung. Was daran besonders ist.

Halle (Saale)/MZ. - Im Kaffeehaus Wittekind herrscht geschäftiges Treiben. Eine lange festliche Tafel ist eingedeckt – mit Gläsern, Kerzenleuchtern, Blumen und allem, was dazugehört. Kaum sind die ersten Gäste erschienen, werden duftender Kaffee, hausgebackener Kuchen und Sekt serviert, und auch an mehreren weiteren Tischen wird den Kaffeehausbesuchern jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Doch nicht nur im Café, sondern auch hinter den Kulissen ist die Betriebsamkeit groß: Die Mitarbeiter in Küche und Backstube haben alle Hände voll zu tun, damit sich die Gäste im Kaffeehaus wohlfühlen.