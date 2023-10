Halle (Saale)/MZ - Das Polizeirevier Halle führt derzeit Ermittlungen gegen zwei bisland unbekannte männliche Täter nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl.

Die unbekannten Täter entwendeten laut Polizei am 10. Juni dieses Jahres gegen 13 Uhr in einem Supermarkt im Bereich Am Bruchsee in Halle einen E-Scooter im Wert von 796 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Bild der Videoüberwachung des Supermarktes gesichert werden.

Das sind die mutmaßlichen E-Scooter-Diebe in Halle. (Foto: Polizei)

Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung des Fotos per Beschluss angeordnet.

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Die Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.