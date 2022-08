Dynamo-Fans kommen in Halle an - Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort

Die Polizei hat am Samstagvormittag mit einem Laster die Absperrgitter zum Hauptbahnhof in Halle gebracht, um damit die Fans vom Gleis nach draußen zu leiten.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Die ersten Fans von Dynamo-Dresden sind am Samstagvormittag in Halle angekommen. Die Polizei hat sie mit vielen Einsatzkräften am Hauptbahnhof empfangen. Die Beamten haben zudem Absperrgitter auf dem Bahngleis und im Durchgang aufgebaut, um die Fans nach draußen zu leiten.

Der Hallesche FC trifft am Nachmittag im Leuna-Chemie-Stadion auf die SG Dynamo Dresden. Durch die An- und Abreise von Fans kann es zwischen 10 und 20 Uhr zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Besonders am Hauptbahnhof, in der südlichen Innenstadt und im Umfeld des Stadions sollten sich Bürger darauf einstellen.

Am Stadion werden zudem Straßen abgesperrt. Betroffen davon sind unter anderem die Straße der Republik, die Paul-Suhr-Straße in Richtung Stadion ab Einmündung Vogelweide, die Max-Lademann-Straße, die Bugenhagenstraße, der Läuferweg, die Kantstraße, der Stadtgutweg und Vor dem Hamstertor. Da es in der Nähe des Stadions kaum Parkplätze gibt, empfiehlt die Polizei vor allem halleschen Fans mit der Straßenbahn oder dem Bus anzureisen.