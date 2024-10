Wie abgesprochen: Im Krankenhaus St. Elisabeth sind an einem Tag gleich drei Zwillingspärchen zur Welt gekommen. Worüber sich Klinik-Team und Eltern besonders freuen.

Drei Zwillingspärchen an einem Tag

Seltenes Ereignis am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle

Drei Zwillingspaare an einem Tag: Das Team vom Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara freut sich über das glückliche Ende dreier Risikoschwangerschaften.

Halle (Saale)/MZ. - Haben sie sich etwa verabredet? Am halleschen Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara gab es am 30. September ein außergewöhnliches und seltenes Ereignis im Kreißsaal: Gleich drei Zwillingspaare haben an diesem Tag das Licht der Welt erblickt – nicht nur für die Eltern, sondern auch für das Team des Perinatalzentrums, der größten Geburtshilfe Sachsen-Anhalts, ein Anlass großer Freude.