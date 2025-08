Till Steinforth und Serina Riedel als Zugpferde, dahinter reisen gleich drei Talente des SV Halle zur U20-EM. Was macht den Standort im Mehrkampf so erfolgreich?

Drei EM-Starter: Was Halle zum Mekka für Mehrkämpfer macht

Halle/MZ - Wenn Kai Dockhorn von der Mehrkampftradition in Halle spricht, fallen schnell die Namen Rico Freimuth, Michael Schrader und Jennifer Oeser. Allesamt verkörperten sie Weltklasse in der vielfältig anspruchsvollen Sportart, allesamt hatten sie ihren Trainingsschwerpunkt in Halle. „Diese Tradition versuchen wir zu pflegen, durch gute Sichtung, zielgerichtetes Training“, sagt der 52-jährige Trainer des SV Halle. „Momentan sieht es sehr gut aus.“