Drama in Halle um einen Schwimmer in der Saale

Rettungskräfte haben am Mittwoch mehrere Stunden nach einem Mann im Fluss gesucht. Warum der Einsatz abgebrochen wurde und was der DRK-Chef sagt.

Polizisten konnten am Saaleufer nur noch die Kleidungsstücke eines Mannes finden, der kurze Zeit vorher in der Saale untergegangen war.

Halle (Saale)/MZ - Am Saalestrand bei der Ziegelwiese ist am Mittwoch eine Person in den Fluten verschwunden. Zwischenzeitlich war die Rede von einem vermissten Kind gewesen, doch das hatte sich nicht bestätigt. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Saaleschwimmer wohl um einen etwa 30-Jahre alten Mann, der mit einem Bekannten in der Saale baden war und plötzlich nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht sei. Polizisten fanden am Ufer nur noch seine Kleidungsstücke. Man geht von einem Unfall aus.