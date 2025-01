Landsberg/MZ. - Für viele Städte und Gemeinden stellt Vandalismus ein großes Problem dar. Während Sachbeschädigung eher an zweiter Stelle steht, kämpfen die Ortschaften vor allem mit illegalen Schmierereien und Graffiti. Erst vor kurzem hat der Heimatverein in Peißen zahlreiche Kritzeleien in der Bahnunterführung kreativ übermalen lassen, um den Schandfleck damit zu eliminieren. Nun gibt es in Landsberg einen neuen Fall, der Aufsehen erregt.

