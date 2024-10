Hendrik Siemionek und Esther Beringer sind Teil des ausgezeichneten Unternehmens in Kabelsketal.

Kabelsketal/Dölbau/MZ. - Gleich im Eingangsbereich, wenn man durch die verglasten Türen in den großen, offenen Raum gelangt, steht auf der linken Seite relativ unscheinbar eine etwa 40 Zentimeter große Trophäe. Sie zeigt einen Mann, ganz in Gold, der seine Hand zielgerichtet in die Höhe streckt. Ein Symbol für die Zukunft und Innovationskraft?