Wie Digitalisierung im Handwerk geht, hat Gerhild Fischer mit ihrem digitalen Rundgang durch ihre Backstube gezeigt. Auf einer Tagung in Berlin gab es ein Rieseninteresse dafür.

Bäckermeisterin Gerhild Fischer bei der Konferenz in Berlin, zu der die Zukunftszentren der Arbeitswelt eingeladen hatten.

Wettin-Löbejün/Berlin/MZ. - Das ist kein Widerspruch: Die Bäckerei von Gerhild Fischer in Rothenburg (Saalekreis) kann auf eine Familientradition seit 1799 zurückblicken - und ist topmodern. Mit einem „digitalen Zwilling“, der auf der Homepage der Bäckerei Einblicke in die Backstube ermöglicht, ist sie Vorreiter in Sachen Digitalisierung im Handwerk. Deswegen war Gerhild Fischer jetzt zur Jahrestagung der Zukunftszentren der Arbeitswelt und des Bundesarbeitsministeriums nach Berlin eingeladen.