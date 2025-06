Die Stadtverwaltung von Bad Lauchstädt wollte eine Zufahrtsstraße zum Markt in Heilbrunnenallee umbenennen. Viele Anwohner waren dagegen. Sie können nun aufatmen, weil es ein Novum im aktuellen Stadtrat gab.

Enge Abstimmung in Goethestadt

Bad Lauchstädt/MZ. - Das gute Dutzend Zuschauer im Soziokulturellen Zentrum Milzau musste am Dienstagabend selbst mitzählen. Sonst hätte es nicht erfahren, wie die bisher am leidenschaftlichsten diskutierte Entscheidung des Jahres im Stadtrat der Goethestadt ausgegangen ist. Auf der Tagesordnung stand die Umbenennung eines Teilstücks der Querfurter Straße in Bad Lauchstädt.