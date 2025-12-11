Geldbörsen und Smartphone geklaut - auf dem Weihnachtsmarkt in Halle soll es bisher nur wenige Diebstähle gegeben haben. Das sagt zumindest die Polizei. Aber stimmt das?

Diebstähle auf dem Weihnachtsmarkt in Halle - Worüber Händler sauer sind

Polizeistreifen sind von vormittags bis abends auf dem Weihnachtsmarkt in Halle unterwegs.

Halle (Saale)/MZ. - Das Gedränge auf Weihnachtsmärkten nutzen Kriminelle gern aus, um Besucher um einiges zu erleichtern. Seit gut zwei Wochen ist der hallesche Weihnachtsmarkt geöffnet. Wie sieht es hier mit der Zahl der Diebstähle aus? Passiert wirklich so wenig, wie die Polizei sagt?