Die Polizei in Halle sucht mit Fotos nach Dieben, die in einer Drogerie Waren geklaut haben sollen.

Halle/DUR. - Das Polizeirevier Halle ermittelt gegen vier unbekannte Männer. Diese sollen zusammen am 25. August 2023 gegen 16.10 Uhr in einer Drogeriemarkt-Filiale in der Oppiner Straße in Halle Waren im Gesamtwert von 1.011 Euro entwendet haben.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Bilder der Videoüber-wachung gesichert werden, so die Polizei. Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

So sieht einer der Täter aus, die in Halle Waren aus einer Drogerie geklaut haben sollen. Foto: Polizei Halle

Zwei weitere Drogerie-Diebe in Halle Foto: Polizei Halle

Wer kennt diesen Mann, der in Halle mit drei weiteren Waren aus einer Drogerie geklaut haben soll? Foto: Polizei Halle

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.