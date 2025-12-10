Prozess am Landgericht Halle Diebe in Halle unterwegs: Kirchensilber gestohlen und Pflegedienst ausgeraubt
Ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Halle sollen nicht nur zweimal ins Wuk-Theaterquartier eingebrochen sein. Sie sollen auch den Tresor der Domgemeinde aufgebrochen und in die Büros eines Pflegedienst eingebrochen sein.
10.12.2025, 10:55
Halle (Saale)/MZ. - Egal, wo die Täter zugeschlagen haben – sie haben überall ein Schlachtfeld hinterlassen. Ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Halle stehen aktuell vor dem Landgericht Halle, weil sie ins Wuk-Theaterquartier, bei einem Pflegedienst und bei der evangelisch-reformierten Domgemeinde mitten in der Stadt eingebrochen sein sollen. Der Gemeinde wurden sogar Gegenstände aus Silber aus dem Tresor gestohlen.