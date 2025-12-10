Ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Halle sollen nicht nur zweimal ins Wuk-Theaterquartier eingebrochen sein. Sie sollen auch den Tresor der Domgemeinde aufgebrochen und in die Büros eines Pflegedienst eingebrochen sein.

Die Täter sind unter anderem in die Büros der Domgemeinde und eines Pflegedienstes eingebrochen (Symbolfoto).

Halle (Saale)/MZ. - Egal, wo die Täter zugeschlagen haben – sie haben überall ein Schlachtfeld hinterlassen. Ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Halle stehen aktuell vor dem Landgericht Halle, weil sie ins Wuk-Theaterquartier, bei einem Pflegedienst und bei der evangelisch-reformierten Domgemeinde mitten in der Stadt eingebrochen sein sollen. Der Gemeinde wurden sogar Gegenstände aus Silber aus dem Tresor gestohlen.