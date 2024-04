Nach dem Urteil verlässt Bernd Wiegand mit seinem Verteidiger das Landgericht in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Bernd Wiegand sieht sich in der Tradition von Halles berühmtesten Oberbürgermeister Richard Robert Rive, der von 1908 bis 1933 die Geschicke der Stadt lenkte. Rive leistete sich einige Scharmützel mit dem Stadtrat. So wie Wiegand. Doch während Rive, hoch dekoriert, glanzvoll in der Geschichte der Stadt einen Platz gefunden hat, droht Wiegand das ganze Gegenteil.