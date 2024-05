Bitterfeld/MZ - Am Parkplatz Seepromenade in Bitterfeld ist in der Nacht zum Dienstag gegen 3.45 Uhr am dortigen Parkautomaten Alarm ausgelöst worden. Am Tatort sagte ein Zeuge aus, dass er zwei Personen gesehen habe, die an dem Automaten manipuliert und ihn auch schon geöffnet hatten. Dabei hatten es die Täter wohl auf die darin befindliche Geldkassette abgesehen. Durch den Zeugen waren die Täter aber offenbar bei ihrem Treiben gestört worden und haben daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und gibt den entstandenen Sachschaden mit mehreren Tausend Euro an.