Ein Jahr, 20 Stationen und mehr als 4.000 Tiere, die Heilpraktiker Christian Ergenzinger schon versorgt hat. Welche Fälle in der mobilen Tierambulanz in Halle behandelt wurden.

Die Vierbeiner-Versorgung kommt nach Halle auf vier Rädern

Halle/MZ. - Er zündet sich noch eine Pausenzigarette an und streicht der Katze Cosmo, die sich noch auf der Schulter ihres Besitzers vergnügt, übers Ohr. Gleich wird sie auf Christian Ergenzingers Behandlungstisch landen. Cosmo ist nicht das erste Tier, das er an diesem Morgen beäugt und sicherlich nicht das letzte.