Die Ticket-Experten aus Halle

Halle (Saale) - Kein Einlass ohne Ticket. Das gilt für so ziemlich alle Bereiche in Kultur, Sport und Gesellschaft mit Gästeverkehr – ob nun als Besucher, als Messeteilnehmer oder als Zuschauer. Da macht auch der hallesche Zoo keine Ausnahme. Und doch sind auf dem Reilsberg in puncto Einlass mit einem halleschen Start-up besondere Experten am Werk – und das schon lange, bevor Corona noch einmal ganz andere Herausforderungen an gut organisierte Einlass-Systeme gestellt hat.

Bereits seit 2015 kommt im Zoo keiner mehr an der Firma Tivents vorbei – vor allem kein Besucher. „Auf Tivents sind wir gestoßen, weil wir vor etwa sechs Jahren mehr als nur ein neues Ticketsystem für unseren Zoo gesucht haben“, sagt Zoo-Sprecher Tom Bernheim, der immer noch glücklich darüber ist, das junge hallesche Unternehmen gefunden zu haben. Damals sei das Anliegen gewesen, nicht nur das Ticketsystem für den Vorverkauf neu zu gestalten, sondern dazu auch die Eintrittskarte mit einer Fahrberechtigung für den Nahverkehr zu koppeln.

Anlass sei das großangelegte Halloween-Event gewesen, das neben Hallensern vor allem Besucher von außerhalb ansprechen sollte. „Daher haben wir eine Firma gesucht, die Fahrkarten der Havag mit in das Ticketsystem einbinden kann“, so Bernheim. Und da sei man auf die Tivents-Gründer Willi Helwig und Sebastian Pahlke gestoßen, die zu diesem Zeitpunkt bereits mit den halleschen Saale Bulls zusammengearbeitet haben.

„Angefangen haben wir damit, für Shop-Betreiber den E-Mail-Verkehr abzuwickeln“

Pahlke und Helwig hatten 2014 zusammen mit Kommilitonen noch aus dem Studium an der halleschen Uni heraus ihr Unternehmen gegründet. „Angefangen haben wir damit, für Shop-Betreiber den E-Mail-Verkehr abzuwickeln“, erinnert sich Sebastian Pahlke. Einer ihrer ersten Kunden sei ein Bremer Gospelmusiker gewesen, der angefragt hatte, ob die jungen Hallenser vielleicht Karten für sein Konzert verkaufen könnten. Konnten sie. „Unsere erste größere Veranstaltung, für die wir den Ticketverkauf realisiert haben, war dann eine Veranstaltung mit 2.500?Gästen“, so Pahlke. Inzwischen ist Tivents aber in ganz anderen Größenordnungen unterwegs: Allein beim ersten Halloween-Spektakel wurden rund 10.000 Tickets digital verkauft, bei den ersten Lichterwelten 2018 waren es dann bereits 90.000. „Das waren so viele, dass wir für die nächsten Lichterwelten 2019 ein neues System gebraucht haben: eines mit Zeitfenstern“, so Bernheim.

Innerhalb von sechs Monaten sei es dem jungen Unternehmen gelungen, ein Programm dafür zu entwickeln. Hinzu kamen Sonderaktionen wie Weihnachtsrabatte, bei denen allein innerhalb einer Woche rund 60.000 Tickets verkauft worden sind. „Dafür haben wir extra auf einen eigenen Server gewechselt“, so Pahlke. 2020 folgte die nächste Herausforderung: Nicht nur, dass inzwischen 120.000 Lichterwelten-Tickets verkauft waren - es mussten aufgrund des Corona-Ausbruchs und der unerwarteten Schließung des Zoos rund 20.000 Tickets retour gehen. „Innerhalb von einem Monat wurde alles rückerstattet, wer mit Karte gezahlt hatte, hatte sein Geld sogar binnen zwei Wochen auf dem Konto“ - das, so Bernheim, hätte der Zoo nie stemmen können.

Und auch die im Frühjahr 2020 ins Leben gerufene Futterpaten-Aktion, die mit bisher rund 20.000 Spenden und ebenso vielen Patenurkunden einen Riesenerfolg feierte, sei ohne Tivents nicht machbar gewesen. „Die Zusammenarbeit hat den Zoo in der Coronazeit gerettet“, so Bernheim. Inzwischen verfügt der Zoo über ein komplettes Einlass-System aus einer Hand - mit Vorverkauf, Ticket-Scanner, Kontaktverfolgung und Zählsystem. „Was will man mehr?“, fragt Bernheim, der von der schnellen Umsetzung seiner „Sonderwünsche“ durch Tivents jedes Mal aufs Neue begeistert ist. Mal sehen, so der Zoo-Sprecher, wann die nächste Neuerung dran ist. (mz/Katja Pausch)

Testmobil vor dem Zoo-Eingang

Der hallesche Zoo darf trotz der bundesweit geltenden Corona-Notbremse öffnen. Dabei gilt, dass Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Selbsttests werden laut Zoo-Sprecher Tom Bernheim nicht anerkannt - es muss ein professionell durchgeführter Schnelltest sein, zum Beispiel aus Apotheke oder Testzentrum. Der Zoo hat derzeit selbst vor dem Haupteingang ein mobiles Testzentrum eingerichtet, an dem ein kostenloser Schnelltest vorgenommen werden kann - übrigens nicht nur für Besucher des Zoos. Der Test berechtigt dann auch zu Besuchen zum Beispiel in Geschäften oder beim Friseur. Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.

Der Test ist weder schmerzhaft noch sehr unangenehm und geht schnell. Testbescheinigungen von anderen Anbietern dürfen nicht älter als 24?Stunden sein. Auch Geimpfte oder Personen mit einer überstandenen Corona-Infektion müssen ein negatives Testergebnis vorweisen oder sich im Testzentrum am Zoo testen lassen. Im Zoo gilt die Maskenpflicht mit medizinischer Maske. Kinder zwischen sieben und 14 Jahren können auch eine Stoffmaske tragen. Tickets sind - auch für Jahreskarten- und Gutscheininhaber - zwingend im Vorverkauf zu lösen. Es gibt keine Tickets an der Tageskasse. (mz/kpa)

Schneller Einlass für Zoobesucher dank eines digitalen Einlass-Systems