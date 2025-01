Halle/MZ. - Halle in der Nachwendezeit 1990: Oberbürgermeister Eckhard Pratsch war zurückgetreten und sein Nachfolger Peter Renger hatte angesichts heftiger Stasi-Vorwürfe das Handtuch geworfen. Ein neuer OB wurde gesucht und ein Bewerber aus Hessen kam, sah und verschwand wieder. In der CDU erinnerte man sich damals an einen Mann aus Bonn, der auf einer Werbetour für „seine“ Stadt in Halle für Aufmerksamkeit gesorgt hatte: Klaus Rauen, zu diesem Zeitpunkt Stadtdirektor in Bonn. Der damals 56-Jährige überzeugte den Stadtrat in Halle und wurde mit einer überwältigenden Mehrheit 1991 zum Oberbürgermeister gewählt. Neun Jahre lang, bis 2000, sollte er die Geschicke der Stadt lenken. Er hatte dann das Rentenalter erreicht.

