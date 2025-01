Voll auf Parteilinie? Oder doch offen für Änderungen? Zu den Regierungsgeschäften der DDR-Oberbürgermeister in Halle gibt es sehr wenig Forschung. Was dennoch bekannt ist.

Halle/MZ. - Es ist ein besonderes Zeitdokument: Oberbürgermeister Hans Pflüger zapft gut gelaunt das Pfingstbier 1984 bei den Halloren an. Der SED-Politiker, seit gut 27 Jahren im Amt, wird in einer fast privaten Szene dargestellt und nicht auf einem steifen Protokollfoto. Das Bild ist dem halleschen Fotografen Eberhard Garbe zu verdanken, dem „Hausfotografen“ der Halloren und einem der wenigen Fotografen, die auch in Betrieben ihre Kamera einsetzen durften, wie Stadtarchivar Ralf Jacob berichtet. Garbe hatte also das Vertrauen der Politik und konnte so auch die lockere Seite des Hans Pflüger zeigen.