Die Kritik am Star Park II bei Halle wird lauter

Anwohner in Kabelsketal sagen weithin sichtbar „Nein“ zum Star Park II.

Kabelsketal/Halle (Saale)/MZ - Die Bürgerinitiative „Nein zum Stark Park II“ mobilisiert weiter gegen das neue Industriegebiet, das in den nächsten Jahren zwischen der Autobahn 14 und den Dörfern Naundorf und Dölbau (beide Gemeinde Kabelsketal) entstehen soll. Neben einer Unterschriftensammlung, bei der bislang schon mehr als 2.200 Stimmen zusammengekommen sind, hat die Initiative nun eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie einzelne Punkte hervorhebt, die besonders gegen den „Star Park II“ sprechen würden. Man wolle „konstruktiv“ zur Diskussion beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung.