Monate Schweigen, ein Siegerpokal und Geschichten: Was die 6/2 des Gymnasiums Latina August Hermann Francke aus Halle über den Weg zum Titel erzählt, wie der Lehrer seine Klasse sieht und was hinter den Kulissen passierte.

Die beste Klasse Deutschlands kommt aus Halle: Latina 6/2 siegt im KiKA-Finale 2025

Die 7/2 (ehemals 6/2) feiert im Klassenraum mit Pokal und Maskottchen.

Halle (Saale)/MZ. - Als 6/2 ins Studio, als 7/2 zurück im Klassenraum: Die Latina-Schüler aus Halle haben „Die beste Klasse Deutschlands“ geholt. Man hört es im Ton, sieht es in den Blicken. Der Pokal ist nicht das Einzige, was glänzt. Die Routine miteinander sitzt, wie nach einer langen Projektarbeit, die gelungen ist.