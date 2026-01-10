Mit der „Wanderer zieht von dannen“ ist das Intermezzo des Polizeirufs in Halle schon wieder Geschichte. Die Schauspieler hätten es gern anders. Die MZ kennt den Sendetermin und hat den Krimi schon gesehen.

Der Polizeiruf 110 verlässt Halle - ist es wirklich für immer?

Verabschieden sich als Kommissare mit dem Polizeiruf 110 aus Halle: Peter Schneider (links) und Peter Kurth.

Halle (Saale)/MZ. - Aus und vorbei. Für immer? Die ARD bringt den vorerst letzten Polizeiruf 110 aus Halle ins Fernsehen. Die Trilogie endet mit dem Krimi „Der Wanderer zieht von dannen“. Die MZ konnte den Film mit den beiden TV-Kommissaren Koitzsch (Peter Kurth) und Lehmann (Peter Schneider) vorab bereits sehen. Es geht düster zu, mitunter klaustrophobisch. Kein Polizeiruf für seidene Gemüter - für den jetzt der Sendetermin feststeht.