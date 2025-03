Ehrenamt in Sachsen-Anhalt

Preisverleihung 2024: "Der Esel, der auf Rosen geht" zieht in den Saal des Neuen Theaters ein.

Halle/MZ. - Zum 22. Mal wird in diesem Jahr der Ehrenamtspreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ verliehen. Vergeben wird er in vier Kategorien – und MZ-Leser können traditionell wieder Vorschläge machen, wer ihn erhalten soll. Die ersten fünf Nominierungen sind bereits eingegangen, noch bis zum 12. April können Kandidaten benannt werden.

Das können sowohl Einzelpersonen als auch Vereine oder Organisationen sowie mehrere Engagierte sein, die in einem Projekt vereint aktiv sind. Ob das in Sport, Kultur oder im Sozialen ist, spielt keine Rolle. Die einzige Bedingung ist, dass das Ehrenamt in Halle oder dem Saalekreis ausgeübt wird. Eine Jury wählt die Preisträger aus, zudem wird es wieder einen durch ein Publikumsvoting ermittelten Gewinner geben.

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr am Freitag, 13. Juni, im Neuen Theater Halle statt. Eingeladen werden wieder alle Nominierten. Die Moderation übernimmt erneut Matthias Brenner, der bis 2023 Intendant des Neuen Theaters gewesen ist. Aktuell arbeitet er als Regisseur und Schauspieler auf der Bühne und im Fernsehen.

Nominierungen für den Bürgerpreis unter: www.esel-auf-rosen.de