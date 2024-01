Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Wohin mit noch mehr Schülern? Sowohl das Feininger-Gymnasium am Hallmarkt wie auch das Christian-Wolff-Gymnasium in Neustadt hatten mit Unverständnis auf die Pläne der Stadtverwaltung reagiert, dass ihre Häuser im kommenden Schuljahr fünfzügig werden sollen – also jeweils fünf neue Klassen aufnehmen sollen. Beide Gymnasien sehen sich dazu nicht in der Lage, da ihnen schlichtweg der Platz fehle. Die Stadt war mit ihren Berechnungen zum Schluss gekommen, die Kapazitäten seien vorhanden.