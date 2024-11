Deponie statt Grünfläche? Halles Kleingärtner kämpfen in Bruckdorf für den Erhalt ihrer Gemeinschaft. Kleingärtner erzählen, warum dieses Paradies für sie so wichtig ist.

Halle (Saale)/MZ - Hinter dem Trubel des Halleschen Einkaufsparks (HEP) öffnet sich eine kleine Straße, die in die idyllische Welt der Kleingärten führt. Die Herbstluft ist einzigartig, aber etwas drückt die Stimmung an diesem Nachmittag. Ein drohender Verkauf von rund 50 Hektar Fläche in Halles Südosten sorgt für große Unruhe. Nach MZ-Informationen könnte das Areal zwischen Bruckdorf und dem Osendorfer See, das der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltung – der LMBV – gehört, verkauft werden.