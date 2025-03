Das Geschehen rund um eine Kundgebung zum Frauentag in Halle hallt noch immer nach. Haben Rechte mit Flaschenwürfen Demo-Teilnehmer und Polizisten angegriffen?

Jagdszenen auf dem „Bebel“: Wurde Demo in Halle von rechter Gruppe angegriffen?

Demonstration in Halle

Nach den Attacken bei einer Demonstration zum Frauentag in Halle setzte die Polizei zwei Jugendliche fest. Sie gehörten offensichtlich zu der Gruppe, aus der die Flaschen flogen.

Halle (Saale)/MZ - Was ist wirklich vor einer Woche auf dem August-Bebel-Platz in Halle passiert, als Flaschen flogen und Bengalos gezündet wurden? Am Vorabend des Frauentags waren bis zu 270 Personen zunächst friedlich vom Hallmarkt durch die nördliche Innenstadt zum August-Bebel-Platz gezogen – eskortiert von Polizeibeamten.