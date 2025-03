Demo für trans Personen am Steintor in Halle

Kundgebung am Steintor am Montag

Halle (Saale)/MZ - Rund 50 Personen sind am Montag am Steintor in Halle zusammengekommen und nahmen an einer Kundgebung anlässlich des „Trans Day Of Visibility“ teil. Dieser internationale Mottotag ist stets am 31. März und soll die Sichtbarkeit und die Rechte aller trans Personen fördern.

Unter trans versteht man Menschen, die sich nicht mit ihrem zur Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Dazu zählen neben trans Frauen und trans Männern unter anderem auch nicht-binäre, also sich nicht als ausschließlich männlich oder weiblich empfindende Personen. Häufig wird trans als Adjekt genutzt, da trans Personen oftmals betonen, trans sei nicht die einzige Eigenschaft, sondern nur eine Eigenschaft von vielen, die sie auszeichne.

In Halle untertsützte etwa die Jugendorgansiation die Linkspartei die Kundgebung und teilte dazu mit: „Trans rights are human right.“ Zu Deutsch: „Trans Rechte sind Menschenrechte.“

Knapp 50 Teilnehmer zählte die Kundgebung, die von zahlreichenden Polizeibeamten abgesichert wurde.