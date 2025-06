Zum ersten Mal wurde beim Jugend-Engagement-Preis der Freiwilligenagentur Halle der Sonderpreis „Courage-Plus“ vergeben, der von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt gestiftet wird. Die Auszeichnung ist mit 1.000 Euro dotiert und ging an einen Zehntklässler aus Bad Dürrenberg.

Bad Dürrenberg/Halle/MZ. - Ein Zehntklässler aus Bad Dürrenberg hat am Samstag den Jugend-Engagement-Preis der Freiwilligenagentur Halle verliehen bekommen. Der 16-Jährige, der in den Sozialen Netzwerken unter dem Namen „maximal.demokratisch“ auftritt, wurde für sein politisches Engagement gewürdigt. Der Preis wird landesweit ausgeschrieben und will junge, engagierte Menschen öffentlich würdigen und unterstützen.