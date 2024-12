Weil er eine demenzkranke Seniorin in Halle um mehr als 23.000 Euro gebracht haben soll, muss sich ein Physiotherapeut jetzt verantworten. Was die Staatsanwaltschaft ihm außerdem vorwirft.

Halle/MZ/AHS. - Er soll eine stark demente Frau in Halle um Geld betrogen haben – nun muss sich ein 37-Jähriger unter anderem deshalb am 9. Januar vor dem Amtsgericht verantworten. Die Anklage wirft dem Mann insgesamt zehn Straftaten vor, wie es in der am Freitag veröffentlichten Terminvorschau des Gerichts heißt. Es geht um gewerbsmäßigen Betrug, Untreue und Urkundenfälschung.