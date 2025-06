Elster/MZ. - Mit Erde an den Händen und einem Lächeln im Gesicht starteten 20 Jugendliche und Kinder im Jugendclub „Zuflucht“ in die diesjährige Pflanzsaison. Unter der Anleitung von Gärtnerin Katja Böttcher von der Gebrüder Böttcher Gartenbau GmbH aus Elster pflanzten sie Gurken, Tomaten und Melonen. Diese Aktion ist mehr als nur Gartenarbeit – sie ist eine Lektion in Gelassenheit, Zusammenarbeit und der Freude am gemeinsamen Erfolg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.