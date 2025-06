Nach einem Unfall in Wolfen ist ein mit zwei Personen besetzter Suzuki einfach weiter gefahren. Die Polizei fand das Auto. Es war nicht zugelassen und hatte gestohlene Kennzeichen. Zwei Männer in der Nähe bestritten, gefahren zu sein.

Suzuki kracht in Wolfen gegen eine Laterne - Polizei findet Unfallauto in einem Garagenkomplex

Wolfen/MZ. - Ein Unfall mit Fahrerflucht hat am Dienstag die Polizei in Wolfen beschäftigt.

Ein Zeuge hatte gegen 14 Uhr beobachtet, wie ein mit zwei Personen besetzter Suzuki im Kreisverkehr in der Salegaster Chaussee in Wolfen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Laterne stieß. Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer laut Polizei seine Fahrt zunächst in Richtung Dessauer Straße und dann weiter in Richtung Alte Teichstraße in Jeßnitz fort. Dort konnte ein Streifenteam wenig später das gesuchte Fahrzeug in einem Garagenkomplex feststellen.

Am nicht zugelassenen Auto waren als gestohlen gemeldete Kennzeichen angebracht. In unmittelbarer Nähe hielten sich zwei Männer auf, 21 und 24 Jahre alt, die beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren und abstritten, hinter dem Steuer des Wagens gesessen zu haben. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Höhe des Unfallschadens am Suzuki beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Schaden an der Laterne wurde mit ungefähr 1.000 Euro beziffert.