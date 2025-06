Die Stiftung Senfkorn unterstützt die Evangelische Kindertagesstätte in Eisleben mit 10.000 Euro. Wofür das Geld verwendet werden soll.

Evangelische Kindertagesstätte in Eisleben

Die Kinder fühlen sich in der Einrichtung am Andreaskirchplatz wohl.

Eisleben/MZ. - Große Freude in der Evangelischen Kindertagesstätte „Die Kirchenmäuse“ in Eisleben: Die Einrichtung hat von der Stiftung Senfkorn eine Zuwendung in Höhe von 10.000 Euro erhalten.