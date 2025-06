Zeitz/MZ. - Am Samstag wird es in Zeitz eine tolle Aktion für junge Leute geben: Der Bikerclub Maniac MC lädt nämlich am 21. Juni zum ersten Ride & Vibes Run ein. Das ist eine Motorrad- und Mopedausfahrt speziell für junge Menschen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Und die Maniacs wollen damit „hier in unserer Region ein starkes Zeichen setzen“, nämlich, Gemeinschaft, Bewegung und Miteinander statt Stillstand.

Räume für Jugendliche in Zeitz

Benjamin Balogh, Vizepräsident des Maniac MC, war es sehr wichtig, gerade für Jugendliche so ein Angebot zu unterbreiten. „Mit dem Event möchten wir jungen Fahrerinnen und Fahrern die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, sichtbar zu werden und gemeinsam für positive Energie im Straßenbild zu sorgen.“ Und obwohl es junge Leute auf die Straße bringt, soll es Jugendliche von der Straße holen: „Gerade in ländlicheren Regionen wie unserer fehlt es oft an Angeboten und Begegnungsräumen – Ride & Vibes möchte genau das ändern.“

Im Mittelpunkt steht an diesem Tag die durch den Maniac MC Zeitz begleitete Ausfahrt. Um 11 Uhr treffen sich alle Teilnehmer auf dem Clubgelände in der Stephansstraße 29 und ab 12 Uhr startet dort die Ausfahrt. Sie führt bis 15 Uhr in die Elsteraue über Alttröglitz zum Aussichtspunkt Tagebau Profen und weiter auf den Marktplatz Hohenmölsen. Über Zorbau und Teuchern geht es wieder zurück nach Zeitz.

Der Maniac MC bittet alle potenziellen Teilnehmer der Ausfahrt, sich über www.eventbrite.de vorab kostenlos anzumelden.

Nach der Ausfahrt wird in Zeitz noch einiges geboten

Auch im Anschluss an die Ausfahrt wird noch einiges geboten. Es gibt einen Motorradparcours, eine Stuntshow und für die passende Stimmung sorgt ein DJ. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, so die Veranstalter.