Am 20. Oktober wird in Wettin-Löbejün gewählt. Hier gibt es alle Infos zu den einzelnen Bewerbern.

Wettin-Löbejün/MZ. - In wenigen Tagen ist es soweit, die Bürgermeisterwahl in Wettin-Löbejün findet statt. Am 20. Oktober entscheiden die Einwohner, wen sie die nächsten sieben Jahre an der Spitze der Stadt sehen wollen.

Dass es eine Änderung geben wird, steht fest. Denn die aktuelle Bürgermeisterin, Antje Klecar (parteilos), hatte bereits verkündet, für keine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen. Dafür gibt es fünf neue Kandidaten, die sich dem Amt widmen wollen. MZ hat alle vorgestellt. Hier erfahren Sie mehr über die Kandidaten:

1. Tizian Taube

kandidiert für die CDU

mit 28 Jahren der jüngste Kandidat

will drei Neuerungen schaffen

Zum Porträt: CDU-Kandidat Tizian Taube will mit frischen Ideen zum Ziel

2. Ramona Hoyer

kandidiert für die FDP

ist seit vielen Jahren in den Räten der Stadt vertreten

wollte bereits vor sieben Jahren Bürgermeisterin werden

Zum Porträt: Erfahrene Anwältin und FDP-Kandidatin will Bürgermeisterin von Wettin-Löbejün werden

3. Markus Petzold

kandidiert als Einzelbewerber

argumentiert mit Zahlen und Fakten

sieht drei wichtige Kernbereiche

Zum Porträt: Einzelkandidat Markus Petzold setzt im Wahlkampf auf Fakten und lokale Entwicklung

4. Janine Gieseler-Lange

kandidiert für die AfD

hat ihr Interesse für die Politik neu entdeckt

will Stadt schön machen

Zum Porträt: AfD-Kandidatin Janine Gieseler-Lange hat Interesse an Politik gefunden

5. Jens Franke

kandidiert als Einzelbewerber

will langfristige Verbesserungen für Wettin-Löbejün

trat vor 14 Jahren erstmalig als Kandidat an

Zum Porträt: Kandidat Jens Franke bleibt im Wahlkampf realistisch

Wenn am 20. Oktober keine eindeutige Entscheidung getroffen werden kann, kommt es am 10. November zu einer Stichwahl. Im Januar wird der oder die neue Bürgermeisterin ihr Amt antreten.