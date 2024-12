Halle (Saale)/MZ. - Susann Huke sitzt an der Winterlounge, direkt neben dem Händel und schaut sich mit ihrem Mann und den beiden Kindern erst einmal um. „Wir kommen aus Nordhausen, aber da gibt es keinen Wintermarkt“, sagt sie. Und genau deswegen war sie auch schon in den Vorjahren öfter nach Weihnachten in der Saalestadt. Dass die City-Gemeinschaft den nachweihnachtlichen Budenzauber nach dem Attentat von Magdeburg nicht abgesagt hat, findet Susann Huke gut: „Es ist eine schlimme Tragödie und wir denken an die Opfer. Aber das Leben geht weiter.“ Die Gemeinschaft mache es stärker, wenn man sich nicht verstecke, betont sie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.