Halle (Saale)/MZ. - Während die meisten mitten in den Vorbereitungen für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage stecken, denken Halles Händler und die City-Gemeinschaft schon weiter – nämlich an die Zeit nach dem Fest. Denn in der Saalestadt endet mit den Feiertagen der Weihnachtsmarkt keineswegs, vielmehr lädt bereits vom 26. Dezember an der hallesche Wintermarkt zu einem Bummel ein. Kleiner Wermutstropfen: „Die Tassen an den Glühweinständen werden knapp“, so Wolfgang Fleischer von der halleschen City-Gemeinschaft.

