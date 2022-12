In Sachsen-Anhalts Bussen und Bahnen muss man keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Wie Fahrgäste an Tag eins mit der neuen Freiheit umgegangen sind.

Auch ohne dass es noch Pflicht wäre, haben sich am Donnerstag viele ÖPNV-Fahrgäste in Halle noch zum Masketragen entschieden.

Halle (Saale)/MZ - Es ist frisch an diesem Donnerstagmorgen an Gleis 3 des halleschen Hauptbahnhofs. Obwohl auf dem Bahnsteig schon lange nicht mehr Pflicht, trägt Werner Hackbarth einen Mund-Nasen-Schutz, während er auf die S-Bahn nach Leipzig wartet. Der 69-Jährige muss zum Orthopäden, und eigentlich bräuchte er die Maske weder vor Eintreffen des Zuges noch in der Bahn zu tragen. Jedenfalls bis zur Landesgrenze nach Sachsen.