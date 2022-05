Corona-Inzidenz in Halle wieder leicht gestiegen

Corona-Impfungen ohne Termin sind im Impfzentrum Heinrich-Pera-Straße in Halle am Dienstag noch bis 16 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 17 Uhr möglich.

Halle (Saale)/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona ist in Halle wieder leicht gestiegen. Die Stadt meldete am Dienstag einen Wert von 483,03 Fällen je 100.000 Einwohner, 0,42 mehr als am Montag. 244 neue Infektionen wurden den Angaben zufolge bekannt, eine mehr als vor Wochenfrist. Die Zahl der Covid-19-Patienten in halleschen Krankenhäusern sank um zwei auf 64. Indes sind seit Pandemiebeginn in Halle 533.338 Corona-Impfungen verabreicht worden, 87 davon am Montag. Das städtische Impfzentrum ist am Dienstag noch bis 16 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 17 Uhr für Impfungen ohne Termin geöffnet.