Halle (Saale) - In Halle entspannt sich die Corona-Lage weiter. Am Sonntag meldete die Stadt vier Neuinfektionen sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,46 und damit weniger als noch am Vortag. Am Samstag waren zudem 1.265 Einwohner gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Quote der Erstimpfungen liegt damit bezogen auf die Einwohnerzahl bei 48,7 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es 23,46 Prozent.