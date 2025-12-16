In den Mittagsstunden hören Zeugen mutmaßliche Schussgeräusche. Die Grabenstraße wurde wegen eines Polizeieinsatzes großräumig abgesperrt.

Stendal - Mutmaßliche Schussgeräusche haben einen Polizeieinsatz in Stendal ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden Knallgeräusche in der Grabenstraße gemeldet, die nach Zeugenaussagen auch Schüsse gewesen sein könnten.

Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Beamten einen tatverdächtigen, polizeibekannten Mann. Zur Gefahrenabwehr sperrten Einsatzkräfte den Bereich um die Grabenstraße weiträumig ab. Zudem waren Spezialkräfte des Landeskriminalamtes am Einsatz beteiligt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Personen verletzt noch Sachschäden festgestellt. Der Polizeieinsatz dauert weiterhin an.