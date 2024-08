„Sie dachten wohl, dass ich eine Schmugglerin bin“: Generalkonsulin Cornelia Pieper nimmt den Vorfall in Halle mit Humor, der offenbar gar nicht so selten ist.

Polizisten stoppen Generalkonsulin Cornelia Pieper in Halle

Generalkonsulin Cornelia Pieper begleitete Lech Walesa bei seinem Besuch im November 2023 in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Cornelia Pieper ist derzeit vermutlich die einzige Sachsen-Anhalterin im diplomatischen Dienst. Die FDP-Politikerin vertritt die Bundesrepublik als Generalkonsulin in der polnischen Stadt Danzig. Aktuell erholt sich die Hallenserin in der Heimat von einer Knie-OP. Als sie jetzt zur Nachkontrolle zum Arzt musste, erlebte sie in Neustadt eine Überraschung.