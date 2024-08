CDU-Stadtrat Alexander will mit den Menschen ins Gespräch kommen. Beginnt schon das Rennen um die OB-Kandidatur in Halle?

CDU-Mann Vogt startet Bürgerdialoge in Halle - Acht Gesprächstermine geplant

Halle (Saale)/MZ. - Der CDU-Stadtrat Alexander Vogt kündigt an, eine Reihe von Bürgerdialogen in verschiedenen Stadtteilen durchführen zu wollen. Unter dem Motto „Offene Ohren für Halle“ wolle er den direkten Austausch mit Einwohnern fördern, ihre Anliegen, Fragen und Ideen direkt aufnehmen und in den Stadtrat mitnehmen.