In der Tierärztlichen Notfallambulanz in Leipzig gehört der Drogentest mittlerweile zur Standardbehandlung bei auffälligem Verhalten von Haustieren – vor allem bei Hunden. Auch bei den Tierärzten in Halle kommt es zu ähnlichen Vorfällen.

Cannabis-Vergiftung bei Haustieren: Sind Hunde in Halle immer öfter high?

Cannabis wird für Menschen wegen seiner medizinischen Wirkung geschätzt. Für Hunde kann es aber besonders gefährlich sein.

Halle (Saale)/MZ. - Erst vor kurzem sei eine französische Bulldogge völlig neben sich stehend in die Sprechstunde gebracht worden, erzählt eine Mitarbeiterin einer Tierarztpraxis in Halles Süden. Die Begründung erstaunt, ist aber schon nicht mehr überraschend: Die Dogge habe einen Haschkeks verspeist.