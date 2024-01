Insgesamt vier Kilogramm Marihuana sind in einer Wohnung in Halle bei einer Durchsuchung gefunden worden. Außerdem fand die Polizei noch weitere Drogen.

Halle/MZ. - In der Wohnung eines 28-jährigen Mannes in Halle sind vier Kilogramm Marihuana und weitere Drogen gefunden worden.

Am Montag haben auf Beschluss des Amtsgerichts Kriminalbeamte des Polizeireviers Halle die Wohnung des 28-Jährigen im Stadtgebiet durchsucht. Bei der Durchsuchung haben sie etwa vier Kilogramm Marihuana, geringe Mengen an Cannabis, Crystal und Kokain, Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich und Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen, gefunden und beschlagnahmt.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in den Zentralen Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Halle gebracht. Am Dienstag wurde dann laut Polizeiangaben über die Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl beantragt. Diesem hat der zuständige Richter am Amtsgericht stattgegeben, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.