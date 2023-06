Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr hat sich an der Magistrale in Neustadt ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Bus beteiligt war.

Verursacht hat den Unfall laut Polizeiangaben ein Autofahrer, der die Spur wechselte. Durch diesen Spurwechsel sah sich der Busfahrer zu einer Gefahrenbremsung genötigt. Durch den Bremsvorgang kam ein Kind im Bus zu Fall und wurde leicht verletzt.

Zur weiteren Behandlung wurde es in ein städtisches Klinikum verbracht. Der unfallverursachende Autofahrer verließ pflichtwidrig den Ort. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.