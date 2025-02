Ob mit oder ohne „grünen Daumen“: In Bruckdorf finden Besucher der Gartenträume-Messe am Wochenende alles rund um Blumen, Pflanzen, Stauden und Sträucher. Was es sonst noch zu bestaunen und zu kaufen gibt.

Halle (Saale)/MZ. - Blühende Primeln in allen Farben, gelbe Osterglocken, Stauden und Sträucher mit zartrosa oder weißen Blüten in Hülle und Fülle und soweit man schauen kann – für Menschen mit dem sprichwörtlichen „grünen Daumen“ ist die Gartenträume-Messe an diesem Wochenende in den Messehallen in Bruckdorf ein Muss. Und auch wer nicht so viel gärtnerisches Geschick oder Interesse hat, kann in dem farbenfrohen Paradies für Gartenfreunde fündig werden.