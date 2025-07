Am 18. und 19. Juli feiert das Peißnitzhaus zum zweiten Mal ein großes Sommerfest. Welche Highlights auf dem Programm stehen.

Bunt durchmischt: 56 Artists spielen auf drei Bühnen am Peißnitzhaus

Halle (Saale)/MZ. - Laute Beats und tanzbare Musik bis in die Nacht: Das Peißnitzhaus bringt diesen Freitag und Samstag, 18. und 19. Juli, zahlreiche Artists aus der Szene auf verschiedene Bühnen im grünen Herzen der Stadt. Mehr als 1.000 Menschen haben sich bereits Tickets für das Event gesichert. Spontane Besucher können jedoch auch an der Abendkasse noch Karten für das umfangreiche Programm ergattern.

Zahlreiche Kollektive aus Halle machen Musik auf der Peißnitz

„Wir bespielen das ganze Gelände auf drei Bühnen“, sagt Svenja Kluge vom Peißnitzhaus-Verein. Nachdem die Premiere des Sommerfestes dieser Art im vergangenen Jahr erfolgreich verlaufen sei, hätte der Verein wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Mit dabei sind zehn Kollektive und insgesamt 56 Artists. Freitagabend geht es um 17 Uhr „mit großem Eröffnungsfeuerwerk“ auf der Kastanienstage los.

Am Samstag beginnt die Feier bereits um 14 Uhr. Veranstaltungsende ist an beiden Tagen 1 Uhr nachts. Einige der Künstlerinnen und Künstler stammen aus der Region, aber nicht alle. Unter anderem die aus Wien stammende Rapperin Donna Savage. Es ist „bunt durchmischt, so wie das Peißnitzhaus auch.“

Zwischen Dragshow und Workshops zu Upcycling am Peißnitzhaus

Ein Highlight auf der Waldbühne sei etwa die große Dragshow am Samstag ab 21.30 Uhr. Kluge vom Peißnitzhaus-Verein findet allerdings: „Das ganze Programm ist ein Highlight. Es kommen sonst nicht so viele Kollektive zusammen.“ Unter anderem sind das Blendwerk und das Drehkreuz dabei. Zusätzlich warten am Samstag Workshops zu Theater, Siebdruck und Upcycling auf Interessierte.

Das Publikum ist bei der Veranstaltung genauso bunt durchmischt wie die Artists. Alle Menschen ab 18 Jahren sind willkommen. Die Eintrittskarten gibt es sowohl für die einzelnen Tage als auch für Freitag und Samstag als Kombiticket.